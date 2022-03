Handbalster Abbingh in verwachting en mist EK: 'Gezondheid baby voor medailles'

Handbal-international Lois Abbingh (29) is in verwachting van haar eerste kind, vertelt ze op de website van haar Deense club Odense Håndbold. De linkeropbouwspecialist zal in oktober bevallen en mist daardoor het EK in Noord-Macedonië, Montenegro en Slovenië, dat een maand later wordt gehouden.

Wereldkampioen en topscorer

Abbingh is al jaren een vaste waarde bij het Nederlands team met als hoogtepunt de WK-titel in 2019. Ze werd topscorer van dat WK in Japan en maakte de winnende in de finale tegen Spanje.