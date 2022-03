Polen wijst 45 Russische diplomaten uit, Moskou dreigt met vergelding

Polen wijst 45 Russische diplomaten uit. De Russische ambassadeur heeft dat te horen gekregen op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Warschau. Hij was daar vanochtend ontboden, nadat de Poolse geheime dienst een lijst had opgesteld met de namen.

Volgens de Poolse binnenlandse veiligheidsdienst gebruiken de Russen hun diplomatieke status om inlichtingen te verzamelen die de stabiliteit en veiligheid van Polen en van zijn bondgenoten ondermijnen. Een aantal mensen op de lijst van 45 zouden voor de Russische geheime dienst werken en anderen onderhouden daar nauwe banden mee, zegt Polen.

De ambassadeur zei nadat hij was ontboden op het ministerie dat er geen enkele grond is voor de beschuldigingen. "Dit is eenzijdig door Polen besloten. Ze hebben het recht dit te besluiten." Eerder kwam via een Russische persbureau al naar buiten dat de Russen tegenmaatregelen gaan nemen als het tot uitwijzing zou komen.

Vorig jaar april werden drie Russische diplomaten door Polen uitgewezen. Kort daarop besloten de Russen om op hun beurt vijf Polen tot ongewenst persoon te verklaren. Het gebeurt vaker dat landen diplomaten uitwijzen, maar 45 is wel een ongewoon groot aantal.

Gespannen verhoudingen

De uitwijzing komt op een moment dat de verhoudingen tussen beide landen door de oorlog in Oekraïne zeer gespannen zijn. Polen vangt enorme aantallen Oekraïense vluchtelingen op. Polen en Oekraïne delen een honderden kilometers lange grens.

De Poolse president Duda waarschuwde eerder deze maand dat de Russen, als de aanval op Oekraïne succesvol is, misschien willen doorstoten naar Polen. Dat was kort nadat Rusland een aanval had uitgevoerd op een trainingscentrum in het westen van Oekraïne, niet ver van de grens met Polen.

Polen behoorde na de Tweede Wereldoorlog tientallen jaren tot de Russische invloedssfeer, maar daar kwam na de val van het IJzeren Gordijn, in 1989, een einde aan. Polen zocht daarna toenadering tot het Westen. Het land werd in 1999 lid van de NAVO en in 2004 trad het toe tot de Europese Unie.