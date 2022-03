Verdachte Capitoolrellen krijgt na vlucht politiek asiel in Belarus

De 48-jarige Evan Neumann ontvluchtte de VS in februari vorig jaar. Hij zou een maand eerder bij de Capitoolrellen onder meer het parlement zijn binnengedrongen en agenten hebben aangevallen met een stalen afzettingshek.

Neumann vluchtte via andere Europese landen naar Oekraïne. Omdat hij gemerkt zou hebben dat de Oekraïense autoriteiten hem in de gaten hielden, zou hij te voet naar Belarus zijn gereisd en illegaal de grens zijn overgestoken. In Belarus vroeg hij politiek asiel aan.

"Ik heb er gemengde gevoelens over", zei Neumann in een interview met de Belarussische staats-tv. "Ik ben blij dat Belarus zich over mij ontfermt, maar ik ben ontdaan omdat ik problemen heb met mijn eigen land." Hij zei ook dat hij zijn familie wil laten overkomen, maar dat het aan zijn vrouw is om daar een besluit over te nemen.

Onder bescherming

De Belarussische tv liet zien dat Neumann zijn toelatingspapieren overhandigd kreeg. "Nu sta je volledig onder de bescherming van de republiek Belarus", zei het hoofd van de migratiedienst in de stad Brest.

Belarus is een dictatuur. Na de langdurige protesten tegen de herverkiezing van president Loekasjenko is de oppositie, die toch al werd onderdrukt, helemaal monddood gemaakt.