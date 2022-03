ING stopt financiering van nieuwe olie- en gaswinning

ING stopt met de financiering van nieuwe olie- en gasprojecten en gaat meer geld steken in duurzame energieprojecten. Tegen 2025 wil ING de financiering van nieuwe duurzame energieprojecten met de helft groter maken en gaat de bank geen geld meer steken in nieuwe olie- en gasvelden.

De afgelopen jaren heeft ING al stappen gezet om 60 procent van de hele energiefinanciering in duurzame energie te laten zijn. "De stappen die we nu zetten met onze financieringsmogelijkheden toont dat we serieus werk maken van de energietransitie", zegt Michiel de Haan, hoofd van de energiesector van ING.

Om de klimaatdoelstelling van netto nul uitstoot in 2050 te realiseren zijn volgens ING omvangrijke investeringen in schone energie en infrastructuur nodig. Meer beschikbare duurzame energie leidt tot minder vraag naar fossiele energie.

De bestaande olie- en gasvelden volstaan voor die mindere vraag, nieuwe fossiele winning is dan niet nodig, zo redeneert ING. "De beste manier om minder afhankelijk te zijn van fossiele energie is zorgen voor betaalbare groene alternatieven", zegt De Haan.

Olie- en gaspijpleidingen

ING blijft voorlopig nog wel in de financiering van de infrastructuur rond fossiele energie, zoals olie- en gaspijpleidingen, om de energievoorziening tijdens de energietransitie zeker te stellen.

De financiering van ING in de energiesector is de afgelopen jaren verschoven van minder fossiel naar meer duurzaam. In 2018 bijvoorbeeld stak ING 4,9 miljard euro in hernieuwbare energie, 2,3 miljard in energie- en elektriciteitsdistributie, 2,3 miljard in gas, 230 miljoen in steenkool en 9 miljoen in olie.

In 2021 bedroeg de financiering van hernieuwbare energie 7,2 miljard euro, van elektriciteitsdistributie 3,3 miljard, en gas 1,5 miljard. De financiering van steenkool bedroeg nog maar 87 miljoen euro, in olie wordt al sinds 2019 geen geld meer gestoken.