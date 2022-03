Jonkheden Limburg boos op Staatsbosbeheer: 'traditie nek omgedraaid'

Dorpen in Zuid-Limburg zijn boos over het besluit van Staatsbosbeheer dat er voor hun traditie geen dennen meer in de bossen mogen worden gekapt. "Een eeuwenoude traditie wordt in één klap de nek omgedraaid."

In dorpen zoals Banholt, Noorbeek en Mheer gebeurt het al honderden jaren. In de lente kappen de ongetrouwde mannen van het dorp, ofwel jonkheid, ergens in het bos een fijnspar, een grote dennenboom, die met veel feestelijkheden in het dorp wordt geplaatst. In de ene plaats gebeurt dit met Pasen, elders met Pinksteren.

Het is niet duidelijk wanneer het feest en het halen van die 'mei-den' precies is ontstaan. Op sommige plekken was er al in de 17e eeuw een soortgelijke traditie. In veel dorpen wordt het feest nog altijd op verschillende manieren gevierd. Maar daar is wel een tientallen jaren oude den voor nodig. En die zijn te vinden in bossen die vaak eigendom zijn van Staatsbosbeheer.

'Afspraken geschonden'

Pascal Roomberg van Staatsbosbeheer zegt tegen 1Limburg dat het besluit om de bomenkap niet meer toe te staan als een tijd in de lucht hing. "Er zijn twee jaar geleden al duidelijke afspraken gemaakt en die zijn massaal geschonden. Dan houdt het op," legt hij uit.

"Om in het bos te komen moeten ze vaak met een kar of tractor door het bos rijden. En dan wordt er niet op de aangewezen weg gereden. De wagens richten dan schade aan aan de natuur, ze rijden bijvoorbeeld over jonge bomen", zegt hij. "Het zijn allemaal dingen die we vooraf niet met elkaar hadden afgesproken."

Verder laat Staatsbosbeheer in een reactie weten dat dat er de afgelopen jaren telkens misstanden zijn geweest met de houtkap. "Dit had vooral betrekking op het niet naleven van de vooraf besproken werkwijze van de houtkap en de besproken wijze van transport uit de bospercelen", schrijft Staatsbosbeheer. "Zo zijn er fijnsparren gekapt die niet vooraf zijn gekeurd door Staatsbosbeheer. Hierdoor hebben andere bomen die in de buurt stonden schade opgelopen."

'Waar moeten we nu een den vandaan halen?'

De jonkheden reageren verbaasd op het besluit van Staatsbosbeheer. De vereniging uit Banholt, die komende Pinksteren het meifeest heeft gepland, is met stomheid geslagen.

"Onze den is altijd met goedkeuring van een boswachter gekapt, die was van tevoren precies op de hoogte waar en wanneer dit zou gebeuren", zegt Bart Bendermacher van de jonkheid in Banholt. "Door dit besluit wordt een einde gemaakt aan de meer dan 100 jaar oude traditie, want waar moeten we nu een den vandaan halen?"

Paul Tervoort, die pastoor is in drie dorpen waar de traditie leeft, noemt het besluit onbegrijpelijk. "Ik ben er altijd bij geweest en wat Staatsbosbeheer nu zegt, herken ik totaal niet. Sterker nog, als je een jaar later teruggaat naar een plek waar een den is gekapt, herken je het niet meer terug."

De gemeente Eijsden-Margraten, waar de drie dorpen onder vallen, heeft dinsdag over het onderwerp vergaderd en zegt de komende tijd samen met de jonkheid een oplossing te zoeken. Sommige jonkheden laten weten dat ze contact hebben gezocht met Belgische boswachters, om daar een den te halen. In het buurtschap Daniken bestaat de traditie ook, maar omdat de jonkheid daar een meerjarig contract heeft met Natuurmonumenten, komt de traditie daar voorlopig niet in gevaar.