'Ten Hag praat met Manchester United over vacante trainerspositie'

Erik ten Hag heeft gesproken met Manchester United over de na dit seizoen vacante trainerspositie op Old Trafford, melden onder meer BBC en Sky Sports. De clubleiding zou onder de indruk zijn geraakt van de visie en filosofie van de succescoach van Ajax, al is Ten Hag niet de enige kandidaat.

De zaakwaarnemer van Ten Hag laat weten zich niet uit te laten over cliënten.

Ten Hag heeft concurrentie van onder meer Mauricio Pochettino, die al jaren met United in verband gebracht wordt en tegenvallend presteert bij Paris Saint-Germain, Sevilla-trainer Julen Lopetegui en de Spaanse bondscoach Luis Enrique.

Ook de situatie van Thomas Tuchel bij Chelsea wordt in Manchester nauwlettend gevolgd, de Londenaren kampen met de (financiële) gevolgen van sancties tegen hun Russische eigenaar Roman Abramovitsj.