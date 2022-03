NFL-team betaalt 230 miljoen voor quarterback met 22 aanrandingszaken tegen zich

"Mijn naam is Ashley Solis, onthoud die naam. Ik hoop dat elke vrouw of man die dit heeft meegemaakt mijn verhaal zal horen. Ik hoop dat mijn verhaal hen de moed zal geven om naar voren te treden." "Ik begrijp dat sommigen van jullie zich afvroegen waarom mijn naam niet eerder bekend was en of ik wel bestond. Ik was bang. Maar ik ben niet bang meer." De aanstelling van Marc Overmars bij Royal Antwerp FC, kort na zijn vertrek bij Ajax wegens grensoverschrijdend gedrag, doet veel stof opwaaien. In de Verenigde Staten zitten ze in hun maag met Deshaun Watson. Maandag tekende quarterback Watson een contract bij Cleveland Browns, waardoor hij in de komende vijf jaar 230 miljoen dollar aan salaris zal opstrijken. En dat voor een man tegen wie 22 rechtszaken lopen voor gedrag dat alle grenzen te buiten gaat. Patroon De eerste die publiekelijk naar buiten trad, was Solis, een 33-jarige massagetherapeute uit Houston. Een sterke vrouw, die haar woorden nauwkeurig kiest door haar tranen heen. "Ik ben het slachtoffer van intimidatie en aanranding. Deshaun Watson is mijn aanrander." Bekijk hieronder een tijdlijn van de Amerikaanse nieuwszender ABC, waarin de 22 aanklachten tegen Deshaun Watson worden beschreven. Dat waren 23 zaken, maar één vrouw heeft besloten haar aanklacht in te trekken:

Solis was de eerste vrouw die publiekelijk naar buiten trad met haar verhaal over een van de talentvolste quarterbacks uit het American Football (NFL). Bijna een jaar geleden gaf zij een gezicht aan de aanklacht van minstens 22 vrouwen die door Watson zouden zijn aangerand. En het verontrustende is: alle zaken volgen hetzelfde patroon. Via Instagram benaderde de football-ster vrouwen voor een sportmassage. Vanwege zijn status vroeg hij de vrouwen - sommigen professionele therapeuten, anderen niet - om geen pottenkijkers bij de behandeling. Tijdens de massage betastte Watson de vrouwen, toonde ze zijn geslachtsdeel en zorgde hij dat de vrouwen zijn penis aanraakten. "Het gezicht van Watson achtervolgt me in mijn slaap", aldus Solis. "Het beeld van zijn penis is mijn schrikbeeld. Ik kan niet langer het werk doen waar ik van houd. In ieder geval niet zonder te trillen. Deshaun Watson heeft me dat afgenomen." Enorm talent De 26-jarige Watson werd in zijn jonge jaren gezien als een van de beste quarterbacks in de college-competitie. Meerdere clubs zaten te springen om hem in te lijven. Bij de draft van 2017 werd hij als tweede speler op zijn positie gekozen, achter de inmiddels geflopte Mitch Trubisky, maar vóór de latere Super Bowl-winnaar Patrick Mahomes. Met de atletische Watson dacht Houston Texans goud in handen te hebben. Dat viel niet tegen.

Deshaun Watson in zijn tijd als quarterback van Houston Texans. - EPA

Zijn eerste seizoen in de NFL eindigde vroegtijdig met een gescheurde kruisband. Maar daarna leidde hij zijn ploeg twee keer naar de play-offs, waarin de Texans wel in een vroeg stadium sneuvelden. In 2019 bood de club hem een nieuw contract voor vier jaar aan, waarin hij 177,5 miljoen dollar (160,9 miljoen euro) zou gaan verdienen. Alleen jaargenoot Mahomes had op dat moment een lucratiever contract in de NFL. Met de Texans ging het daarna bergafwaarts: in 2020 wist de club maar vier wedstrijden te winnen (slechts twee ploegen presteerden slechter), al gooide Watson wel een clubrecord aan yards en touchdowns. Het afgelopen seizoen speelde Watson geen minuut voor de Texans. Niet vanwege de rechtszaken of een voorlopige schorsing, maar vanwege een ruzie met de club. Watson wilde naar een beter team. De Texans weigerden. Met stip op twee op salarisranglijst Nu heeft Watson toch zijn zin gekregen. De afgelopen weken dongen onder meer New Orleans Saints, Atlanta Falcons en Carolina Panthers naar zijn hand. Maar uiteindelijk was het Cleveland Browns dat het diepst in de buidel tastte. Met een jaarlijks salaris van 46 miljoen dollar in de komende vijf seizoenen stijgt Watson met stip naar plaats twee op de lijst van bestbetaalde spelers in de NFL. Ter illustratie: Tom Brady, twintigste op de lijst, gaat het komende seizoen 25 miljoen dollar verdienen in Tampa.

Om Watson te kunnen bekostigen dankte Cleveland de populaire quarterback Baker Mayfield, die de club vorig jaar voor het eerst in generaties naar de tweede ronde van de play-offs bracht, zonder pardon af. Voor veel fans is de komst van Watson een klap in het gezicht, niet alleen de vrouwelijke fans. Niet voor niets zagen Dee en Jimmy Haslam, het echtpaar dat eigenaar is van de Browns, zich genoodzaakt om een uitvoerige verklaring uit te doen gaan. Gaat Watson wel spelen? Natuurlijk, als Watson de Browns een Super Bowl bezorgt dan zijn ze in Cleveland snel tevreden. Ook LeBron James, afkomstig uit Akron in de buurt van Cleveland, reageerde enthousiast. Maar gaat Watson wel spelen in Cleveland? Op 11 maart besloot een grand jury in Houston om de strafzaak tegen Watson te laten vallen. Maar nog altijd lopen er 22 individuele civiele zaken wegens aanranding en seksueel misbruik tegen hem, waarvoor hij zich ook 22 keer moet verantwoorden. Bovendien loopt er nog een onderzoek van de NFL naar het gedrag van Watson, dat zou kunnen leiden tot een lange schorsing.

Of het zover zal komen, is de vraag. Hoewel de NFL strenge gedragsregels heeft opgesteld, kunnen best vragen gesteld worden in welke richting het moreel kompas wijst. Lisa Friel en Jennifer Gaffney, twee voormalige openbaar aanklagers, zijn verantwoordelijk voor de gedragscode. En dus spraken zij ook met Solis, één van de slachtoffers van Watson. "De dame vroeg me wat ik droeg die dag, iets waardoor ik vreselijk kwaad werd. Wat zou ik dan moeten dragen om over te brengen dat ik niet wil dat je je penis op mijn hand legt? Moet ik dan een coltrui dragen?" 'Watson mag niet winnen' "Ik ben bang dat mijn woorden tegen me gebruikt zullen worden", vervolgde Solis in gesprek met Sports Illustrated. Ook andere slachtoffers vertelden dat de NFL-onderzoekers betuttelend en beschuldigend overkwamen. "De ene dag voel ik me een held, de andere dag een mislukkeling", zei Solis bij de persconferentie, waarmee we dit stuk begonnen. "Ik speel die vreselijke scène keer op keer af in mijn hoofd. Soms geef ik mezelf de schuld, wat belachelijk is. De maatschappij heeft vrouwen het gevoel gegeven dat het hun schuld is als ze worden aangerand, alsof we erom gevraagd hebben." "Ik laat Deshaun Watson niet bepalen wie ik ben. Ik laat hem niet winnen."