Julian Assange trouwt in de gevangenis met zijn vriendin

Moris wijst erop dat tv-zender ITV in deze gevangenis gevangenen mocht interviewen, onder wie een bekende radicaal-rechtse activist. "Voor Julian, die niet eens veroordeeld is, gelden andere regels. Waar zijn ze bang voor?"

Moris beklaagt zich in The Guardian dat journalisten worden geweerd, omdat de autoriteiten niet zouden willen dat de buitenwereld Assange als een mens van vlees en bloed te zien krijgt. Om die reden zouden ook de getuigen zijn afgewezen die het stel erbij wilde hebben; het waren journalisten. De fotograaf die ze hadden uitgezocht is afgewezen, omdat hij ook voor de pers werkt.

Julian Assange trouwt vandaag in een gevangenis in Londen met zijn vriendin Stella Moris. Dat gebeurt in het bezoekuur. Alleen een beperkt aantal familieleden en twee getuigen mogen de plechtigheid bijwonen.

Assange leerde Moris in 2011 kennen toen zij als advocaat voor hem ging werken. Ze hebben twee kinderen. Haar trouwjurk is een ontwerp van de Britse modeontwerpster Vivienne Westwood. Zij voerde campagne voor de vrijlating van Assange.

Uitlevering

De 50-jarige WikiLeaksoprichter wacht op een definitief besluit over uitlevering aan de VS. Dat land wil hem berechten voor het publiceren van geheime militaire en diplomatieke documenten. Daaruit zou blijken dat de Amerikanen in de afgelopen decennia in Irak en Afghanistan oorlogsmisdaden hebben gepleegd.

Assange hield zich zeven jaar schuil in de ambassade van Ecuador in Londen. In 2019 werd hij daar door de politie met goedvinden van Ecuador weggehaald en naar een strengbeveiligde gevangenis in Londen overgebracht. Hij zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan.