Bucks komen nu wel in actie en stomen door in play-offs NBA

In de NBA heeft Milwaukee Bucks zich ten koste van Orlando Magic geplaatst voor de tweede ronde van de play-offs van de Eastern Conference. Dankzij een 118-104 overwinning in het vijfde duel werd de best-of-seven-serie met 4-1 gewonnen.

De Bucks weigerden woensdag nog die vijfde wedstrijd te spelen uit protest tegen het politiegeweld tegen zwarte mensen in de Verenigde Staten. Daarop besloot de NBA om de play-offs tijdelijk stil te leggen. Zaterdag werden ze hervat.

En daarin lieten de Bucks zich gelden. Orlando was de reeks in de play-offs begonnen met een 122-110 zege, maar daarmee was de koek op. In het vijfde duel was Giannis Antetokounmpo de grote man bij de Bucks met 28 punten en 17 rebounds. Bij Orlando tekende Nikola Vucevic voor 22 punten en 15 rebounds.

In de tweede ronde stuit Milwaukee Bucks op Miami Heat.