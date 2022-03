Vertrouwen consumenten in economie daalt naar bijna laagste niveau

Consumenten zijn somberder over de economie, hun eigen financiële situatie en vinden het een minder gunstige tijd om grote aankopen te doen. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het vertrouwen van consumenten sinds de oorlog in Oekraïne verder is gedaald.

Het cijfer dat het consumentenvertrouwen aangeeft komt in maart uit op -39, dat wil zeggen dat er aanzienlijk meer consumenten zijn die somber over de economie denken dan dat er consumenten zijn die positieve verwachtingen hebben. Een maand eerder was dat cijfer nog -30.

Het vertrouwen wat nu is gemeten, is volgens het CBS bijna het laagste vertrouwen ooit. Alleen begin 2013 werd er een iets lager cijfer gemeten.

Minder groei

Voor de verwachtingen van de groei van de economie is het vertrouwen van consumenten en de bereidheid om geld uit te geven een belangrijk signaal. Als consumenten minder uitgeven dan gedacht, leidt dat tot minder economische groei. De Nederlandsche Bank waarschuwde vorige week dat een recessie dit jaar mogelijk is, als huishoudens en bedrijven minder vertrouwen krijgen in de economie en minder geld gaan uitgeven.

Uit de CBS-cijfers blijkt dat de koopbereidheid van consumenten is gedaald tot het laagste niveau in 8,5 jaar. Ook waren consumenten negatiever over hun eigen financiële situatie in het komende jaar.

In de laatste cijfers over de daadwerkelijke uitgaven van consumenten is geen sprake van een daling. In januari gaven consumenten namelijk 11 procent meer uit dan een jaar eerder.