Wekdienst 23/3: Meeste coronamaatregelen geschrapt • Uitspraak Nigeriaanse weduwen vs. Shell

Goedemorgen! De meeste nog overgebleven coronamaatregelen vervallen vandaag. En de rechtbank in Den Haag doet uitspraak in een zaak die vier Nigeriaanse vrouwen hebben aangespannen tegen Shell.

Maar eerst het weer. Vandaag is er opnieuw veel ruimte voor de zon. Na een frisse start stijgt vanmiddag de temperatuur naar 17 tot 19 graden. De noordoostenwind is zwak en zorgt ervoor dat het warmer aanvoelt. De komende dagen verandert er maar weinig.

De BBC heeft het bombardement door experts laten analyseren. Zij kwamen tot de conclusie dat het theater mogelijk door één bom is vernietigd; een lasergestuurde KAB-500L van ruim 500 kilo. Er zouden zeker 1000 mensen hebben geschuild in het gebouw. De burgemeester van Marioepol meldde een dag later dat 130 mensen uit het theater gered waren.

En dan nog even dit:

Staatsbosbeheer heeft zich de woede van Zuid-Limburgers op de hals gehaald, schrijft 1Limburg. De natuurbeheerder verbiedt het kappen van dennen voor een eeuwenoude traditie in dorpen als Banholt, Noorbeek en Mheer. Ongetrouwde mannen, die jonkheden worden genoemd, kappen in de lente in de bossen van Staatsbosbeheer een fijnspar die met veel bombarie in hun dorp wordt geplaatst. Staatsbosbeheer zegt dat de jonkheden zich de afgelopen jaren niet aan de afspraken hielden. Daardoor ontstond schade aan andere bomen.