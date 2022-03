Koopmeiners wil in Oranje naast Frenkie spelen: 'Dat is waarvoor ik ga strijden'

Nieuw systeem, nieuwe kansen. En dus ziet Teun Koopmeiners in de aanloop naar het wereldkampioenschap voetbal in Qatar ineens weer kansen zich in het elftal te spelen van Louis van Gaal. Te beginnen met de aankomende oefenwedstrijden tegen Denemarken (zaterdag) en Duitsland (dinsdag).

"Ik denk dat het wel meehelpt dat ik dit systeem bij de club speel", zegt Koopmeiners, man in vorm bij Atalanta Bergamo. "De plek naast Frenkie. Dat is de plek waarvoor ik ga strijden, waarvoor ik hier ben."

Hoewel hij in Italië als aanvallende middenvelder indruk maakt, richt hij zich bij Oranje op een meer controlerende rol. Naast de onbetwiste Frenkie de Jong.

Attractief voetbal

Koopmeiners (24) verruilde vorige zomer AZ voor Atalanta Bergamo, de club die de laatste jaren met attractief voetbal al meerdere seizoenen op rij deelname heeft afgedwongen aan de Champions League. De club ook van Marten de Roon en Hans Hateboer.

"Ik kan wel zeggen dat ik daar heel gelukkig ben", aldus Koopmeiners. "Als ik vooraf had nagedacht hoe ik had gehoopt dat het zou zin, dan is dat het zeker. Misschien wel iets meer, in totaliteit."