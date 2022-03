Mondkapje mag af in ov en testen voor club niet meer nodig

Ook in taxi's, touringcars en op veerboten hoeft vanaf vandaag geen mondmaskers meer gedragen te worden. Het blijft wel verplicht op het vliegveld en in het vliegtuig. Maar veel Nederlandse luchtvaartmaatschappijen hebben al gezegd dat ze niet actief gaan controleren of passagiers wel een mondkapje dragen in het vliegtuig.

Vanaf vandaag hoeft het niet meer, een mondkapje op in het openbaar vervoer. Het was een van de eerste coronamaatregelen die werd ingevoerd, en een van de laatste die werd afgeschaft.

Wat vandaag ook verdwijnt is het testen voor toegang voor nachtclubs en evenementen zonder vaste zitplaats met meer dan 500 bezoekers. Daarmee zijn er dan in Nederland geen locaties meer waar je het coronatoegangsbewijs hoeft te laten zien om binnen te komen. De CoronaCheck-app kan nog wel nodig zijn voor reizen naar het buitenland.

Voor reizigers naar Nederland vanuit EU- en Schengenlanden verdwijnt per vandaag eveneens de verplichting om een test-, herstel- of vaccinatiebewijs te hebben. Reizigers moeten wel een gezondheidsverklaring invullen. Dat geldt ook voor EU-burgers die van buiten de Europese Unie naar Nederland willen reizen.

EU-inreisverbod blijft bestaan

Niet gevaccineerde burgers van buiten de EU en het Schengengebied mogen nog altijd niet de EU binnen. Een uitzondering op die regel geldt voor reizigers uit veilige landen en soms ook voor reizigers met een herstelbewijs.

Zo'n herstelbewijs hoeft niet langer op basis van een positieve PCR-test te worden uitgegeven. Nederland accepteert vanaf vandaag ook herstelbewijzen die zijn uitgegeven op basis van een positieve antigeentest.

Adviezen, maar geen verplichtingen

Veel adviezen blijven wel van kracht, maar dat zijn geen verplichtingen. Zo blijft het advies om bij klachten te testen. En wie positief test, wordt net als nu geacht thuis in isolatie te gaan. Maar ook dat is geen verplichting, net als het advies om in sommige gevallen in quarantaine te gaan als iemand in de directe omgeving corona heeft.