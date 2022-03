Ooggetuigen over aanval theater Marioepol: 'Het was hartverscheurend'

De BBC sprak ook met de 27-jarige slotenmaker Vladyslav. Hij was net als Radionova in de buurt van de hoofdingang ten tijde van de aanval. Hij vluchtte direct naar een kelder, kwam tien minuten later weer naar buiten waar zich "verschrikkelijke dingen" afspeelden. Hij zag mensen met open botbreuken en een moeder die zocht naar haar kinderen onder het puin. "Een vijfjarig jongetje schreeuwde: 'Ik wil niet dood'. Het was hartverscheurend."

De BBC heeft het bombardement door experts laten analyseren. Zij kwamen tot de conclusie dat het theater mogelijk door één bom is vernietigd; een lasergestuurde KAB-500L van ruim 500 kilo. Mogelijk ontplofte de bom direct bij de inslag, waardoor hij zich niet in het gebouw kon boren en ook de schuilkelders intact bleven.

Bijna een week later is er nog veel onduidelijk over de aanval op het theater. Er zouden zeker 1000 mensen hebben geschuild in het gebouw. De burgemeester van Marioepol meldde een dag later dat 130 mensen uit het theater gered waren. Daarna volgden er berichten dat mogelijk velen het bombardement hadden overleefd, maar een definitieve bevestiging van dat nieuws bleef uit.

Nauwelijks informatie

Er komt nauwelijks informatie uit de belegerde stad. Gisteren werd bekend dat de twee AP-journalisten die als enige internationale journalisten nog verslag deden van de strijd om Marioepol de stad hebben verlaten; het was te gevaarlijk geworden en ze moesten in allerijl worden geëvacueerd door Oekraïense soldaten.

Mariia Rodionova verbleef in het theater in een soort collegezaal in de buurt van het podium. Ze vermoedt dat de dertig anderen in de zaal zijn omgekomen bij het bombardement. Het was puur geluk dat ze er op dat moment niet was, zegt ze. Buiten zag ze net als Vladyslav veel overlevenden uit het verwoeste gebouw komen.

Het bombardement op het theater leidde internationaal tot geschokte reacties. Te meer omdat aan de voor- en achterkant van het theater in het Russisch het woord 'kinderen' op de grond was geschreven, zodat piloten vanuit de lucht konden zien dat er kinderen schuilden.

Rusland ontkent de luchtaanval te hebben uitgevoerd en zegt dat het Azov-bataljon, de extreemrechtse militie die Marioepol jaren geleden heroverde op pro-Russische rebellen, hiervoor verantwoordelijk is. Er is geen bewijs voor die claim.

Dronebeelden van een recent bombardement op een industriecomplex in Marioepol. Volgens de Oekraïners toont het beeld aan dat de Russen de stad lukraak bombarderen: