Voetbalsters Barcelona zonder Martens langs Real Madrid in Champions League

Twee dagen na de 4-0 overwinning van de mannen van FC Barcelona op aartsrivaal Real Madrid hebben de vrouwen van Barcelona in de kwartfinales van de Champions League ook gewonnen van de 'Koninklijke'. In Estadio Alfredo Di Stefano in Madrid werd het heenduel 1-3.

Een zuinige zege, zeker gezien het feit dat Barcelona negen dagen geleden de Spaanse titel veiligstelde door Real met 5-0 te verslaan.

Na slordig balverlies van Barcelona, waar Lieke Martens vanwege een blessure ontbrak, lag de bal er na acht minuten al in. Esther Gonzalez pikte op, dribbelde door en bediende daarna Olga Carmona, die met een droge schuiver de verre hoek vond voor Real: 1-0.

Carmona was in de tweede helft ook betrokken bij de gelijkmaker van Barcelona. Ze kwam licht in aanraking met Caroline Hansen, waarna de VAR besloot dat het een strafschop was. Alexia Putellas schoot vervolgens de 1-1 binnen.