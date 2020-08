Vijfde nederlaag voor darter Van Gerwen in Premier League

Darter Michael van Gerwen heeft zijn grote vorm nog altijd niet te pakken. De Nederlander dacht vrijdag na een overwinning zijn vormdip te boven te zijn, maar leed zaterdag in de elfde speelronde toch weer een nederlaag in de Premier League. Welshman Gerwyn Price was met 8-4 te sterk voor Van Gerwen.

Het was voor de vijfvoudig kampioen en titelverdediger zijn derde nederlaag in vier ronden en de vijfde in totaal. De Nederlandse nummer één van de wereld bezet nu de vijfde plaats in de stand. Van Gerwen gooit zondag tijdens de twaalfde speelavond tegen de Engelsman Michael Smith.

Wereldkampioen Peter Wright verloor met 8-6 van de Noord-Ier Daryl Gurney. De Schot gooide wel zijn eerste negendarter op een televisietoernooi. Wright staat na elf speelronden op de vierde plaats met evenveel punten als nummer vijf Van Gerwen.