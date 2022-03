'Rijke landen moeten in 2034 stoppen met winnen olie en gas, arme landen later'

Rijke landen zouden over twaalf jaar helemaal moeten stoppen met het winnen van olie en gas, stellen onderzoekers van het Britse Tyndall Centre for Climate Change Research. Arme landen moeten nog 28 jaar de tijd krijgen om afscheid te nemen van fossiele brandstoffen. Daarmee behoudt de wereld vijftig procent kans om de ernstigste gevolgen van klimaatverandering te voorkomen. In het Parijse Klimaatakkoord (2015) is afgesproken dat de opwarming van de aarde beperkt moet blijven tot "ruim onder de twee graden", en liever nog in de buurt van de 1,5 graad. Maar dit vereist een veel snellere teruggang in CO2-uitstoot "dan welke regering dan ook op dit moment overweegt", concluderen de onderzoekers. In hun rapport stellen ze de vraag hoe afhankelijk landen zijn van de opbrengst van de productie van fossiele brandstoffen voor hun economie. Veel arme landen raken politiek en economisch verlamd door een snel afscheid van fossiele brandstoffen, zo blijkt. Rijke landen hebben veel meer bronnen van inkomsten en kunnen zich daarom veroorloven eerder met de productie te stoppen, en zullen bij een overgang op hernieuwbare energie relatief welvarend blijven. Voorop lopen Rijke landen zullen dan ook voorop moeten lopen met klimaatbeleid, aldus de onderzoekers. Volgens Nederlandse klimaatwetenschappers is dat ook al lang geleden internationaal zo afgesproken, zeiden ze eerder tegen de NOS. Rijke landen hebben in het verleden nou eenmaal veel meer CO2 uitgestoten dan de rest van de wereld, en die CO2 zit nog steeds in de lucht en veroorzaakt nog altijd opwarming. Bovendien zullen arme landen altijd eerst wachten op daden van rijke landen. Want als rijke landen het al niet doen, waarom zij dan wel, zo wordt gedacht. De uitstoot per hoofd van de bevolking in de EU is nog altijd veel hoger dan in arme landen, ook al zijn de emissies de laatste decennia hier al wel gedaald.

"De wiskunde is duidelijk", stelt het rapport: voor een fiftyfiftykans dat de opwarming niet boven de 1,5 graad uitkomt, mag de wereld nog ongeveer tien jaar doorgaan met het uitstoten van de huidige hoeveelheid CO2. Voor een 67 procent of nog hogere kans op maximaal 1,5 graad opwarming daalt dit tot maar zeven jaar." In de wetenschap is nog geen zekerheid over hoeveel broeikasgassen nog exact mogen worden uitgestoten om de opwarming tot een bepaald niveau te beperken.