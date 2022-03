Boek over verraad Anne Frank uit de handel na kritisch tegenonderzoek

Uitgeverij Ambo Anthos zal het boek Het verraad van Anne Frank niet meer leveren. Boekhandels krijgen het verzoek om de bestaande voorraad terug te sturen, zegt de uitgeverij in een verklaring.

In het boek wordt de Joodse notaris Arnold van den Bergh als voornaamste verdachte aangewezen voor het verraad van het Achterhuis. Prominente historici twijfelden gelijk aan de uitkomst toen het boek gepubliceerd werd.

Volgens de critici werden er heel veel ongefundeerde aannames gedaan over de motieven en mogelijkheden die Van den Bergh zou hebben gehad om de familie Frank te verraden. Zo zei het coldcaseteam dat onderzoek deed naar het verraad dat Van den Bergh als lid van de Joodse Raad over lijsten beschikte met onderduikadressen. Er is geen bewijs dat die lijsten überhaupt bestonden, zeggen de historici.

Ondergedoken in Laren

Ook het motief dat aan Van den Bergh werd toegeschreven, kon op kritiek rekenen. Het coldcaseteam vermoedt dat Van den Bergh met het doorspelen van het adres zijn eigen hachje wilde redden. Op het moment dat het Achterhuis werd verraden zat de notaris echter zelf ondergedoken in Laren.

Zes wetenschappers vatten hun kritiek samen in een tegenonderzoek dat vanavond werd gepresenteerd. Daarin komen ze tot de conclusie dat het coldcaseteam dat Van den Bergh als meest waarschijnlijke schuldige aanwees amateuristisch te werk is gegaan, bronnen verkeerd interpreteerde en leed aan tunnelvisie.

De kleindochter van Van den Bergh was ontdaan door de conclusies van het coldcaseteam: