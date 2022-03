Belarus ontruimt migrantenkamp, duwt mensen de Poolse grens over

Belarus heeft een kamp met honderden Syrische en Iraakse migranten aan de grens met Polen ontruimd. De mensen worden het bos in geduwd en met harde hand gedwongen de grens over te steken, zeggen hulporganisaties. Omdat Polen migranten tegenhoudt, zouden tientallen mensen nu vastzitten in het grensgebied.

De Belarussische grenswacht heeft officieel bevestigd dat het kamp - in de grensplaats Bruzgi - gesloten is. Daar werden de afgelopen maanden zo'n 400 migranten uit het Midden-Oosten en Afrika onder erbarmelijke omstandigheden vastgehouden in een loods.

Kwetsbare migranten

Volgens Pietrzak gaat het de laatste dagen om veel kwetsbare mensen - migrantenfamilies met kinderen of mensen met een beperking - die eigenlijk niet de Poolse grens over durfden te steken, maar nu gedwongen werden het tóch te doen. "Ze zijn er verschrikkelijk aan toe, ze zijn ernstig getraumatiseerd", zegt hij.

Een Iraaks-Koerdische migrant die met zijn vrouw en kind de afgelopen dagen probeerde over te steken, zegt dat ze zijn teruggeduwd. "We zitten nu weer aan de Belarussische kant van de grens", zegt hij in een voicebericht in handen van de NOS. "We hebben twee baby's in de groep die ziek zijn, en we kunnen hier niet langer blijven."

Belarus zegt dat de migranten zelf hebben besloten "het centrum" te verlaten. Zij zouden op andere locaties worden opgevangen of worden teruggebracht naar het Midden-Oosten. Ook zou een groep van zo'n honderd mensen zijn teruggevlogen naar Irak.

Belarus begon vorige zomer migranten op te halen uit het Midden-Oosten. Zij werden vervolgens de grens van onder meer Polen over gedwongen. De EU noemde dit een vorm van hybride oorlogsvoering van het regime van president Loekasjenko om druk te zetten op de Europese Unie, in reactie op de Europese sancties tegen het regime in Minsk.