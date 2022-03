Ook in Miami gaat Rus direct onderuit; top-50 raakt verder buiten bereik

Arantxa Rus is al in de eerste ronde van het grote WTA-toernooi in Miami blijven steken. In een drieënhalf uur durend gevecht boog ze voor Heather Watson: 7-6 (5), 5-7, 4-6.

Twee weken geleden verloor Rus ook in Indian Wells in de eerste ronde. De Nederlandse heeft zichzelf ten doel gesteld om dit jaar de top-50 te halen, maar won alleen in Doha en Lyon een wedstrijd. Door haar nederlaag in Miami zakt ze naar de 76ste plaats op de wereldranglijst, ze begon het jaar als 64ste.

Dicht bij de winst

Rus en Watson waren kwetsbaar op eigen service. Dat resulteerde in maar liefst 27 breekmogelijkheden, waarvan er zestien benut werden.

Rus vocht zich in de eerste set terug van een 5-3 achterstand en sloeg toe via de tiebreak. Ze was in de tweede set dicht bij de zege toen ze op 4-1 kwam, maar ditmaal toonde Watson karakter. In set drie kwam Rus nog van 2-4 op 4-4, maar daarna won Watson weer twee games.