Zeker drie gewonden door auto die inreed op groep jongeren in Deventer

In Deventer is een auto ingereden op een groepje jongeren. Zeker drie van hen daarbij gewond geraakt. De politie onderzoekt of de bestuurder met opzet op de groep inreed. Een persoon is gearresteerd.

Het is niet duidelijk hoe ernstig de verwondingen van de slachtoffers zijn. Twee van hen zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De derde is daar op eigen gelegenheid naartoe gegaan.

Volgens de jongeren reed de bestuurder bewust op hen in. Ze denken dat vanwege de hoge snelheid van de auto en omdat de wagen al eerder was langsgereden, zeiden ze tegen RTV Oost.

De jongeren stonden op een industrieterrein. De auto raakte ook een aantal scooters en een stilstaande auto.