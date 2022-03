Kamer: energiecompensatie voor meer mensen, kilometervergoeding sneller omhoog

Een meerderheid van de Tweede Kamer dringt aan op verdergaande maatregelen om de hoge energieprijzen te compenseren. Verschillende partijen opperden het vervroegd verhogen van de belastingvrije kilometervergoeding die mensen krijgen die voor hun werk met de auto rijden of het OV nemen.

Die belastingvrijstelling staat al jaren op 19 cent per kilometer. In het coalitieakkoord is afgesproken dat die in 2024 omhoog gaat, al is nog niet duidelijk met hoeveel. De regeringspartijen, maar ook partijen als PVV, PvdA, JA21 en de Groep van Haga willen nu dat die maatregel eerder wordt ingevoerd, bleek tijdens een debat over de dalende koopkracht door de hoge energieprijzen.

Op die manier moet reizen naar of voor het werk betaalbaar blijven, nu de prijzen aan de pomp zo omhoog schieten.

Van 19 naar 23 cent

VVD-Kamerlid Eelco Heinen denkt dat de kilometervergoeding volgend jaar omhoog kan naar ongeveer 23 cent per kilometer. "Dat lijkt niet veel, maar voor een gemiddelde forens is dat 50 euro in de maand", rekende hij voor.

Hoe het eerder verhogen van de reiskostenvergoeding betaald moet worden, is nog niet helemaal duidelijk. Heinen wil daarvoor in ieder geval het geld gebruiken dat vrijkomt door het eerder afschaffen van de zogeheten jubelton, waarmee ouders hun kinderen belastingvrij geld kunnen schenken voor de aankoop van een huis.

Heinen: "Dus niet goedkoper schenken, maar wel goedkoper tanken."

Tegemoetkoming voor grotere groep

Verder wil de Kamer van het kabinet weten of het mogelijk is om meer mensen met een laag inkomen in aanmerking te laten komen voor de 800 euro ondersteuning om de pijn van de hoge energierekening te verzachten.

Gemeenten mogen dat bedrag overmaken aan zo'n 800.000 huishoudens die moeten rondkomen van maximaal 120 procent van het sociaal minimum. Een meerderheid van de Kamer wil weten of het mogelijk is om die grens te verhogen naar 130 procent van het sociaal minimum. Hoeveel mensen daarmee extra geholpen worden en wat het kost is niet duidelijk.

In de Kamer kwamen vanavond alleen de Kamerleden aan het woord. Eerder was al afgesproken dat het kabinet morgen pas reageert. Dan moet ook duidelijk worden of de regering iets voelt voor de wensen van de Tweede Kamer.