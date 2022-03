De Heus na Visser tweede Nederlandse in W Series

Autocoureur Beitske Visser krijgt komend seizoen concurrentie uit eigen land in de W Series. Emely de Heus is namelijk één van de vijf debutanten in de raceklasse voor vrouwen. Bij welk team ze ondergebracht gaat worden, is nog niet duidelijk.

De 19-jarige De Heus was vorig jaar nog actief in de gemengde Formule 4 en mocht afgelopen maanden testen voor de W Series om een plek in die raceklasse te verdienen. In Arizona en Barcelona maakte ze dusdanig indruk dat ze een contract heeft gekregen.

Het zal voor Visser haar derde seizoen worden in de W Series. In 2019 eindigde ze als tweede in de eindstand, een jaar later werd het kampioenschap afgelast vanwege de coronapandemie. Vorig jaar eindigde Visser als achtste.

Combinatie met Formule 1

Het nieuwe seizoen in de W Series gaat op 6 mei van start in Miami, waar dat weekend ook de grand prix van de Formule 1 op het programma staat. In totaal worden dit seizoen acht races van de W Series verreden in hetzelfde weekend en op hetzelfde circuit als Formule 1-races.