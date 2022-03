Rutte prijst Erdogan voor pogingen om oorlog in Oekraïne te stoppen

Premier Rutte heeft in Ankara een ontmoeting gehad met de Turkse president Erdogan. Het bezoek stond in het teken van de oorlog in Oekraïne en de ingelaste NAVO-top van donderdag.

Rutte en Erdogan benadrukten verder het belang van de handelsrelatie tussen Nederland en Turkije, in 2021 goed voor bijna 11 miljard euro. Beiden spraken de ambitie uit om dat handelsvolume op te stuwen naar 20 miljard per jaar.

Correspondent Mitra Nazar:

Turkije speelt namens de NAVO een belangrijke rol of kan die rol spelen in een poging de oorlog te stoppen. Het land probeert te bemiddelen tussen Oekraïne en Rusland. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken wist zijn Russische en Oekraïense collega's onlangs in Antalya samen te krijgen. Daar is niet veel uitgekomen, maar de min of meer neutrale positie van Turkije kan waardevol zijn voor de NAVO.

De rol van bemiddelaar komt Erdogan heel goed uit. Hij staat erom bekend dat hij zich graag profileert als belangrijke speler op het wereldtoneel. Iemand die een rol speelt in de regio, die respect heeft in Oost en West.

Maar Erdogan had zich de afgelopen jaren vervreemd van het Westen. De laatste tijd probeert hij de banden weer aan te halen met Europa en de VS. Hij stelt zich wat milder op, waarschijnlijk ook om zijn status in eigen land op te vijzelen. Turkije zit financieel aan de grond en Erdogans populariteit lijdt daaronder.

De oorlog in Oekraïne ziet hij als een uitgelezen kans. Turkije als belangrijk land, met een strategische ligging, ideaal gepositioneerd om namens de NAVO te bemiddelen.