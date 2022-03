Zuidam: 'We willen iets doorbreken, willen weer de positieve lijn bij Utrecht'

Een uiteindelijk onvermijdelijke gang van zaken, zegt Zuidam. "Anders zouden we deze beslissing niet nemen. Maar het is wel uiterst pijnlijk, natuurlijk. Er was een té lange reeks met wisselende resultaten. En met de verwachtingen en ambities die wij hebben, was dit het enige wat wij in onze ogen konden doen."

FC Utrecht en René Hake wisten al dat hun wegen aan het eind van het seizoen zouden scheiden, maar vanwege de aanhoudende reeks "wisselende resultaten", zoals technisch directeur Jordy Zuidam het noemt, is dat pad versneld ingeslagen. De 50-jarige Hake is geen trainer meer bij de club in de Domstad.

"Nee, absoluut niet. We zijn altijd heel open geweest naar elkaar. In de winter hebben we ook al concrete afspraken gemaakt richting het einde van het seizoen. We hebben heel duidelijke doelen gesteld en omdat de resultaten wisselend bleven, waren we al tot de conclusie gekomen dat er voor de lange termijn sowieso geen toekomst met elkaar zou zijn. Maar inmiddels zijn we ingehaald door de werkelijkheid."

Play-offs

Ook druk vanuit de supportersschare, die er geen geheim van maakte het niet meer in Hake te zien zitten, speelde geen rol. "Wij vinden dat we sowieso geen beslissingen moeten nemen op basis van emoties. Maar de verwachtingen zijn hoog. Ik denk dat dat ook een compliment is. We spelen nu zes jaar lang topzes en de mensen verwachten steeds meer."

FC Utrecht staat nu zevende en heeft nog steeds zicht op het bereiken van de vooraf gestelde doelen: de topzes halen met daarbij de play-offs om Europees voetbal. Daar moet de doorgeschoven assistent Rick Kruys nu voor gaan zorgen. De interim-trainer zal daarbij binnenkort hulp krijgen van een nog aan te stellen extra assistent.