De voetballerij kent veel ijzeren wetten. Eén daarvan: als het contract van een speler volgend jaar afloopt, verkoop je hem deze zomer nog. Zo stroomt er tenminste nog wat geld de clubkas in. En dus is Ryan Gravenberch, zijn verbintenis in Amsterdam loopt tot medio 2023, aan zijn laatste maanden bij Ajax bezig. Toch? "De contractonderhandelingen zijn inmiddels stopgezet", erkent de middenvelder voor de camera van de NOS. "Ik heb nu gewoon nog één jaar contract en that's it, eigenlijk. We zullen het zien." Gravenberch wil zich "gewoon alleen focussen op voetbal". Onderhandelingen met Ajax, interesse van andere clubs; daar buigen anderen zich over. "M'n vader en zaakwaarnemer zijn daar volop mee bezig."

Gravenberch over vertrek bij Ajax: 'Contractonderhandelingen inmiddels stopgezet' - NOS

Weet hij wel van de interesse van Bayern München, dat zelfs al een bod op Gravenberch zou hebben gedaan? "Jajaja, natuurlijk. Je kan het overal lezen, dus... Van Bayern is er interesse, maar ik denk van wel meerdere clubs." 25 miljoen euro zou de Duitse recordkampioen op hem hebben geboden. Of hij dat waard is, weet Gravenberch niet. "Geen idee, ik heb geen idee. Maar als je 25 miljoen waard bent, kan je wel trots zijn want het is een hoop geld, natuurlijk." Goed, resumerend: de contractonderhandelingen met Ajax zijn stopgezet. Maar dat Bayern München hem zou willen hebben, vernam Gravenberch via de media. Diezelfde media dienen ook als doorgeefluik voor de woorden van Louis van Gaal over hem. De persconferentie van de bondscoach heeft hij niet gezien, maar gelukkig kan de NOS-verslaggever een samenvatting geven: Van Gaal selecteerde Gravenberch niet voor het Nederlands elftal, omdat die een "heel slechte periode" had doorgemaakt.

Ryan Gravenberch - Pro Shots

Geen Oranje, maar Jong Oranje dus. Een test in mentale weerbaarheid voor het 19-jarige toptalent. "Zo kan je het wel zien", beaamt Gravenberch. "Anderhalf jaar geleden was ik voor het laatst bij Jong Oranje. Dat ik nu weer hier moet zijn is natuurlijk wel even switchen, een knop omzetten. Je had liever bij het eerste van Oranje gezeten. In het begin had ik daar wel moeite mee, maar nu heb ik die knop wel omgezet." Mindere fase Dat hij een mindere fase kende wil Gravenberch trouwens graag nuanceren. "Een mindere fase... ik wil het niet zo zien. Voor de winterstop heb ik niet zulke hele goeie wedstrijden gespeeld, maar na de winter is het eigenlijk alleen maar omhoog gegaan."

Gravenberch over mindere fase bij Ajax: 'Na de winter is alleen maar beter gegaan' - NOS

Dat hij er bij Ajax even naast stond, kwam doordat hij met corona thuis kwam te zitten. "Dan doet het team het goed en moet je jezelf weer in het elftal knokken, dat heb ik uiteindelijk gewoon gedaan." En de mening van Van Gaal, die het wel over een mindere fase had - een slechte fase, zelfs? "Ik ben het daar niet zozeer mee eens", aldus Gravenberch, zie zich ook geen zorgen zegt te maken over zijn WK-kansen. "Ik zit er nu gewoon niet bij, maar elke periode kan het anders zijn."