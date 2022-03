Nadal zes weken uit de roulatie met ribblessure

Rafael Nadal is waarschijnlijk zes weken uit de roulatie. De Spaanse nummer drie van de wereldranglijst kampt met een stressfractuur in een rib.

De 35-jarige Nadal kende een geweldige start van het jaar. Hij won in Melbourne zijn 21ste grandslamtitel en verloor pas afgelopen weekend in de finale van Indian Wells tegen Taylor Fritz zijn eerste partij.

Vorige week klaagde hij echter al over pijn in z'n borstkas en nader onderzoek wees uit dat er bij de Spaanse veteraan een zogenoemde vermoeidheidsbreuk is ontstaan.