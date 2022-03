Bestuurder carnavalsdrama België; 'Ik reed te hard'

De bestuurder van de auto die eergisteren inreed op een groep carnavalsvierders in het Waalse Strépy-Bracquegnie, geeft toe dat hij veel te snel reed. Wel zegt hij dat hij nog geremd heeft. Camerabeelden bevestigen dat. Vandaag heeft de onderzoeksrechter bepaald dat de bestuurder van de auto voorlopig vast blijft zitten. De man van 34 reed naar eigen zeggen ongeveer 90 kilometer per uur toen hij zondagochtend op een groep carnavalsvierders inreed. De maximumsnelheid was daar 50 kilometer per uur. Zes mensen kwamen bij de aanrijding om het leven. De bestuurder wordt verdacht van een vergrijp dat vergelijkbaar is met dood door schuld, waarvoor in België een celstraf staat van drie maanden tot vijf jaar cel. Hij werd eerder verdacht van doodslag, maar dat is na verhoor van de onderzoeksrechter gisteravond bijgesteld. "Het was als in een film: mensen op de grond, bloed, ambulance, politie." Deelnemers aan de stoet vertellen wat hun overkwam:

Auto rijdt in op carnavalsgroep in België: 'Hij reed net langs me heen' - NOS