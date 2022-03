Fleur Wallenburg vaste presentator Nieuws en Co, Lara Billie Rense stopt

Fleur Wallenburg wordt de nieuwe fulltime presentator van het NPO Radio 1-actualiteitenprogramma Nieuws en Co (NOS/NTR). Ze volgt Lara Billie Rense op, die na 12,5 jaar wat meer afstand wil tot de dagelijkse nieuwshectiek en verdergaat als zzp'er.

Fleur Wallenburg (39) begon in 2006 bij de NOS als vaste nieuwslezer op NPO 3FM, vooral in de ochtend. In 2015 kwam het redacteurschap voor NOS Met het Oog op Morgen daarvoor in de plaats en sinds eind 2019 maakt ze samen met Peter Kuipers Munneke de podcast De Weerman.

Haar presentatierentree maakte ze op de nieuwszender NPO Radio 1: eerder presenteerde ze daar al bij toerbeurt het NOS Radio 1 Journaal op zaterdag en het afgelopen jaar nam ze al een paar dagen per week plaats achter de microfoon van Nieuws en Co. Per 1 april worden dat vier dagen. Rense doet dan de vijfde dag tot in oktober, daarna volgt de volledige overstap naar bestaan als zzp'er.

Tijdstip en collega's

Wallenburg: "Ik presenteer Nieuws en Co net een jaar, eerst alleen op vrijdag, en sinds dit jaar op donderdag en vrijdag. De afgelopen weken heb ik eigenlijk alleen maar Nieuws en Co gedaan met al die extra uitzendingen over de oorlog in Oekraïne. Het is dus supersnel gegaan, maar ook wel natuurlijk. Ik vind het zo leuk om te doen. Het programma past me ook, het tijdstip is heerlijk en de collega's zijn geweldig."

Lara Billie Rense was 4,5 jaar presentator van het NOS Radio 1 Journaal in de ochtend, ofwel de stem waar nieuwsluisterend Nederland mee opstond. Daarna maakte Rense de overstap naar het NOS Radio 1 Journaal in de middag, dat later opging in Nieuws en Co, een co-productie van NOS en NTR. Als zzp'er wil Rense ook andersoortig mediawerk gaan doen.