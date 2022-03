Laatbloeier Flekken plotseling eerste keeper Oranje: 'Dromen zijn geen bedrog'

Een uurtje had hij nodig, Mark Flekken. Om te beseffen dat hij de eerste keeper van het Nederlands elftal is, voor in elk geval de komende twee interlands tegen Denemarken en Duitsland.

"Er zaten kriebels in het lichaam. Daarna zwakt het af en heb je je gedachten op een rijtje gezet", vertelt de doelman, die voor de buitenwereld relatief uit het niets is komen opzetten. "Ik probeer er ook zelf een beetje aan te wennen."