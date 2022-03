Supporters Antwerp steunen komst Overmars: 'Technisch directeur van ­wereldniveau'

De aanstelling van Marc Overmars als technisch directeur bij Royal Antwerp FC heeft menig wenkbrauw doen fronsen. Maar de supporters van de Belgische voetbalclub lijken er weinig moeite mee te hebben dat de oud-voetballer nog maar zes weken geleden bij Ajax zijn biezen kon pakken wegens grensoverschrijdend gedrag, inclusief dickpics richting vrouwelijk personeel. "Ik begrijp dat veel mensen dit een controversiële zet vinden", zegt Dominik Van Landeghem van de overkoepelende Federatie van Antwerp Supporters Clubs (FASC) in de Gazet van Antwerpen. "Maar we kennen ­alleen het verhaal dat in de media verscheen. Op sportief vlak haalt Antwerp een technisch directeur van ­wereldniveau binnen. Zijn palmares spreekt voor zich. Met hem erbij zet Antwerp zijn nationale én ­internationale ambities kracht bij." Verstandige mensen Van Landeghem wil het gedrag van Overmars in Amsterdam niet bagatelliseren. "Maar als blijkt dat de club, die toch door heel wat verstandige mensen geleid wordt, er na een lang gesprek van overtuigd is dat ze met Overmars in zee kan gaan, dan kunnen wij daar als supportersfederatie ­alleen maar achter staan. Wij kijken voornamelijk naar de sportieve toekomst. Voor ons is dit een ­bevestiging dat Paul ­Gheysens na zeven jaar meer dan ooit met ­Antwerp vooruit wil."

Paul Gheysens - Pro Shots

Gheysens is de grote man achter het succes van de club, waarvan de bemiddelde vastgoedmagnaat zeven jaar geleden eigenaar en voorzitter werd. Onder zijn leiding promoveerde Antwerp naar de hoogste klasse in België, waarin het op dit moment op de derde plaats staat. Maar hij wil meer: landskampioen worden. En ook geld overhouden aan lucratieve transfers. Hoofdsponsor niet betrokken Gheysens heeft hoofdsponsor Heylen Vastgoed, waarvan het logo achterop de shirts van de spelers staat, niet betrokken bij de opmerkelijke deal. En dat hoeft ook niet, laat Cedric Vanhencxthoven, bestuurder bij de geldschieter, op Sporza weten. "Ik moet er ergens op vertrouwen dat de club en de voorzitter wel genoeg geïnformeerd zijn om die inschatting naar eer en geweten te maken. En wij zijn maar de sponsor, hè...?" Toch wil hij wel een kanttekening plaatsen. "Sportief is het mogelijk een heel goede zet, maar imago-technisch en intern zal het wel gevoelig liggen. Het valt niet goed te keuren wat er in Amsterdam gebeurd is. Ik had als bestuurder misschien een andere keuze gemaakt. Maar ik heb niet voldoende kennis over het verleden en over of de man in kwestie er op dit moment schuldinzicht over heeft."

Marc Overmars gepresenteerd als nieuwe technisch directeur van de Belgische voetbalclub Antwerp - ANP