NAC beleeft heerlijk avondje, ook Excelsior begint met ruime zege

In de 23ste minuut leidde balverlies op het middenveld van Kenzo Goudmijn, net als Gullit (Ruud) de zoon van een oud-profvoetballer (Kenneth), de 2-0 in. Mounir El Allouchi mocht vrij oprukken en liet met een uithaal van buiten het strafschopgebied de 18-jarige Beau Reus, een van de drie debutanten in het betaald voetbal bij Jong AZ, vissen.

NAC Breda is het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie begonnen met een 6-1 overwinning op Jong AZ. Ook Excelsior kende een vliegende start: de Rotterdammers wonnen met dezelfde cijfers bij Jong PSV.

Ook na na rust zorgde Jong AZ voor het eerste gevaar, maar was het de thuisploeg die toesloeg. Reus wist nog een hand te krijgen achter de inzet van Stokkers, maar Roger Riera was er in de rebound als de kippen bij om de 4-0 te laten aantekenen.

De lat stond een treffer van Joshua Bohui in de weg, een lot dat ook het behendig lobje van Jong AZ-invaller Yusuf Barasi trof. Het thuispubliek - zo'n 3.700 fans mochten getuige zijn van het eerste avondje-NAC van het seizoen - kon weer van zich laten horen toen na mistasten van Reus bij een hoekschop Bohui de verre hoek vond.

In de laatste minuten redde Oosting met een gekruld schot de AZ-eer, maar het laatste woord was aan invaller Nick Venema. De van FC Utrecht gehuurde spits was als invaller in de extra tijd succesvol in de rebound: 6-1.

Half dozijn voor Excelsior

Excelsior was eerder op de avond eveneens sterk uit de startblokken gekomen. De Rotterdammers trakteerden Jong PSV op een 6-1 thuisnederlaag.