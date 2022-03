Volt zet Gündogan uit fractie, Kamerlid zelf niet bij vergadering

Volt heeft Nilüfer Gündogan uit de Tweede Kamer-fractie gezet. De Kamerleden Laurens Dassen en Marieke Koekkoek hebben daar vóór gestemd in een vergadering, waarbij Gündogan zelf niet aanwezig was.

Ze heeft haar stem tegen haar eigen vertrek per mail verstuurd, maar dat mocht niet baten. Het was al duidelijk dat de andere twee fractieleden niet met haar verder willen.

De partij maakte vrijdag bekend dat het Kamerlid alsnog uit de fractie moest en deze maand ook zou worden geroyeerd als partijlid. Volgens Gündogan ondermijnt deze beslissing de uitspraak van de rechter. Die stelde haar onlangs in het gelijk en zei dat een eerder besluit om niet meer met haar samen te werken op verkeerde gronden was genomen.

'Politiek verschil'

Na afloop van de fractievergadering zei fractievoorzitter Dassen: "Wij hebben ons natuurlijk ook laten adviseren. We hebben alles volgens het reglement gedaan. Er is gewoon een politiek verschil over hoe je blijkbaar met mensen omgaat. We delen niet dezelfde waarden hoe je dat doet."

Gisteren zei Gündogan dat zij vastbesloten was om de fractievergadering bij te wonen, maar vanochtend meldde zij zich ziek.