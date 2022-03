Onana betrokken bij auto-ongeluk in Kameroen, maar Ajax-doelman is ongedeerd

Afgaand op de foto's die op sociale media rondgaan mag het een wonder heten, maar André Onana is zonder verwondingen uit zijn auto gestapt na een frontale botsing in zijn thuisland Kameroen. De Ajax-doelman kan vrijdag volgens zijn zaakwaarnemer ook gewoon spelen voor zijn nationale ploeg.

Afrikaanse media publiceerden foto's waarop te zien is dat twee auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. In een filmpje, gemaakt op de plek van het ongeluk, is Onana te zien. Hij was op weg naar het trainingskamp van Kameroen. "Hij is in orde en hij kan spelen", meldt Albert Botines, de zaakwaarnemer van de 25-jarige keeper.

De broer van Onana zou wel gewond zijn geraakt, hij zou ook de bestuurder van de auto zijn geweest.