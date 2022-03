Bondscoach Van Gaal moet in isolatie na positieve coronatest

Bondscoach Louis van Gaal heeft dinsdagochtend positief getest op corona. Dat betekent dat hij de komende dagen in Woudschoten in isolatie gaat. De overige leden van de technische staf Danny Blind, Henk Fraser en Frans Hoek nemen tot zijn terugkeer Van Gaals taken over.

Volgens de huidige coronaregels moet Van Gaal vijf dagen in isolatie. Dat zou betekenen dat de bondscoach zaterdagavond niet op de bank zal zitten.

Na het openingspraatje van Blind op de training dinsdagochtend gingen verdediger Jurriën Timber en aanvaller Cody Gakpo weer naar de kant. Beide spelers zijn herstellende van blessures en deden daarom niet mee aan de groepstraining.

De positieve test komt op een ongelukkig moment voor Van Gaal. De spelers van Oranje kwamen maandag bij elkaar voor de komende twee oefeninterlands tegen Denemarken (zaterdag) en Duitsland (volgende week dinsdag). De bondscoach wil deze week gebruiken om de spelers te laten wennen aan een nieuw spelsysteem. Dat was de reden dat Van Gaal een grote groep van 28 spelers opriep en ook de geblesseerde Gakpo bij de selectie blijft om de tactische besprekingen mee te kunnen maken.

Individuele gesprekken

Van Gaal heeft de eerste dagen van het trainingskamp onder meer individuele gesprekken gepland. Maandag waren dat er zeven en dinsdag acht. Villarreal-aanvaller Arnaut Danjuma Groeneveld liet weten dat de bondscoach een groot scherm op zijn hotelkamer heeft gekregen, zodat hij nu veel zaken online kan doen.