Eneco-prijzen maandelijks aangepast, geen nieuwe Russische gascontracten

Eneco-klanten met een variabel contract krijgen te maken met maandelijks wisselende prijzen. Als de prijzen voor gas en stroom flink verschillen met de maand ervoor, wordt ook het maandbedrag aangepast, zei topman As Tempelman tijdens een persbijeenkomst naar aanleiding van de jaarcijfers.

Afgelopen week kondigde Vattenfall al aan tussentijds de prijzen per 1 april aan te passen. Normaal passen leveranciers de prijzen twee keer per jaar aan, op 1 januari en 1 juli. "We gaan meer met de markt meebewegen en zo het risico voor onszelf en onze klanten verkleinen", aldus Tempelman.

Ook meldde Eneco geen nieuwe contracten meer af te sluiten voor levering van Russisch gas. Een aantal contracten die lopen tot deze maand of volgende maand worden niet verlengd. Zo'n 15 procent van het gas dat Eneco aan zijn klanten levert, komt uit Rusland.

Energiearmoede

Een langlopend contract uit 2010 wordt niet beëindigd. Volgens Tempelman wordt het aardgas dat daardoor zou vrij komen dan voor een hogere prijs verkocht, waardoor Rusland meer geld zou verdienen. Daarnaast zou de "betaalbare leveringszekerheid" van de klanten van Eneco in gevaar komen. Dit langlopende contract geldt tot 2030.

Volgens Eneco nam de energiearmoede in Nederland het afgelopen jaar sterk toe. "Dat is een grote zorg", stelt Tempelman. "Het aantal telefoontjes naar het callcenter neemt toe." Tot nu toe is ongeveer de helft van de klanten van Eneco geconfronteerd met een prijsstijging. Zo'n 94 procent van de klanten betaalt op dit moment nog op tijd.