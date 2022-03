Tests tonen geen reden tot zorg om hartfuncties Colbrelli, renner 'voelt zich oké'

Sonny Colbrelli is bij bewustzijn en voelt zich oké. Zijn ploeg Bahrain-Victorious meldt dat de 31-jarige Italiaan contact heeft gehad met familie en vrienden, terwijl hij bijkomt in het ziekenhuis van Girona.

Colbrelli werd maandag onwel bij de finishlijn, nadat hij zich in de eerste etappe van de Ronde van Catalonië tweede was geworden in een sprint om de dagzege. De organisatie van de ronde meldde dat de sprinter werd getroffen door een hartstilstand en door ingrijpen van een medisch team met een defibrillator weer bijkwam.

Volgens Bahrain-Victorious gaven tests in het ziekenhuis op maandagavond echter "geen reden tot zorg of tekenen van aangetaste functies". Colbrelli ondergaat dinsdag aanvullende tests om de oorzaak van zijn ineenzakken te achterhalen.