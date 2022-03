Trainer Hake ontslagen bij FC Utrecht, Kruys maakt seizoen af

FC Utrecht heeft trainer René Hake ontslagen. De trainer wordt verantwoordelijk gehouden voor de teleurstellende resultaten. De club staat op de zevende plaats. Afgelopen weekend werd in eigen stadion met 3-1 verloren van FC Groningen.

"De resultaten van het eerste elftal zijn over een te lange periode achtergebleven bij de verwachtingen en ambities die we hebben. Daar hebben we open en eerlijke gesprekken over gevoerd nu, maar ook de afgelopen periode. We zijn tot de conclusie gekomen dat het voor beide partijen beter is om de samenwerking stop te zetten", geeft technisch directeur Jordy Zuidam op de website FC Utrecht tekst en uitleg.

"Natuurlijk ben ik op de eerste plaats teleurgesteld over het feit dat mijn periode bij FC Utrecht tot een einde is gekomen", reageert Hake zelf. "Ik had er vertrouwen in dat we de negatieve reeks van de afgelopen tijd konden ombuigen naar een positieve richting het einde van het seizoen."

Hake schaart zich desondanks achter de uitkomst van de "evaluerende gesprekken" die hij met de clubleiding voerde. "We waren het erover eens dat FC Utrecht en ik ieder een eigen weg in zullen gaan."

Assistent-trainer Rick Kruys maakt seizoen af.