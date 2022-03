Strandtent in Zandvoort door brand volledig verwoest

Een grote brand heeft vannacht aan de boulevard van Zandvoort een strandtent verwoest. Om 5 uur werd de brand bij Tam Tam Beach ontdekt. Rond 8 uur was het vuur geblust, maar van de houten strandtent is niets meer over.

Hoe en waar de brand is ontstaan, is onduidelijk. Toen de brandweer aankwam, had het vuur zich al zo uitgebreid dat dat niet zichtbaar was, zegt Dick Kol van Veiligheidsregio Kennemerland tegen NH Nieuws. Kol: "In zo'n geval kan het van alles zijn, dus naar de oorzaak is het gissen." Er was op het moment dat de brand uitbrak niemand in de tent.

Doordat het vannacht bijna windstil was, bleven nabijgelegen strandtenten gespaard.

Zwartgeblakerde ravage

Bij daglicht is pas goed te zien hoe groot de schade is. "Het is een ravage, alles is zwartgeblakerd. Van bovenaf kun je helemaal naar binnenkijken, alles is verwoest. Je ziet alleen nog wat restanten van de keuken, de koelkast en de plek waar de afwas werd gedaan. In de tent was alles gemaakt van hout, dus alles brandt zo mee", beschrijft een verslaggever van NH Nieuws de situatie.