Russische oppositieleider Navalny krijgt nog eens 9 jaar celstraf

Volgens Navalny's organisatie, die in ballingschap is gegaan, wil het Kremlin er alles aan doen om Navalny zo lang mogelijk achter de tralies te houden. De rechter in de zaak zou in direct contact hebben gestaan met een ambtenaar uit het presidentiële apparaat in Moskou.

Navalny zit al ruim een jaar vast in een strafkolonie op zo'n 100 kilometer van Moskou, na een eerdere veroordeling. Hij zou over anderhalf jaar vrijkomen, maar daar gaat nu een streep door.

Navalny's team benadrukt dat feitelijk geen sprake was van een echt proces. De enkele getuigen die naar voren werden gebracht en geld hadden gedoneerd aan Navalny's organisatie, zouden zwaar onder druk zijn gezet of misleid.

De Russische oppositieleider Aleksej Navalny is door een Russische rechter veroordeeld tot nog eens 9 jaar cel. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan grootschalige fraude en minachting van een rechter. Vanochtend werd Navalny al schuldig bevonden, in een proces dat door Navalny en mensenrechtenorganisaties is bestempeld als een politiek schijnproces.

Correspondent Geert Groot Koerkamp vanuit Rusland:

"Het was van tevoren wel duidelijk waar dit op zou uitdraaien, wat dat betreft is er een soort gelatenheid. Maar het is natuurlijk een grote klap voor de Russische oppositie in zijn geheel. Navalny is de belangrijkste en eigenlijk de enige oppositieleider die de Russen nog kennen. Hij had veel aanhang en wist honderdduizenden mensen op de been te brengen.

Sinds het moment dat hij is opgesloten, zie je dat zijn beweging van alle kanten wordt ondermijnd. Zijn organisatie, die onderzoek doet naar corruptie, is aangemerkt als extremistisch. Veel medewerkers hebben het land moeten verlaten, sommigen zijn opgepakt. Toch wist Navalny het afgelopen jaar op opmerkelijke wijze de rol van oppositieleider te blijven spelen, door bijvoorbeeld via zijn advocaten berichten naar buiten te brengen. Dat wordt onder een verzwaard regime nog moeilijker. Dan worden zijn contacten met de buitenwereld verder beperkt."