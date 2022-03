Drie-in-één-energiepark geopend op Goeree-Overflakkee

Zes windmolens, 115.000 zonnepanelen en twaalf containers vol accu's die samen één aansluiting op het elektriciteitsnet hebben in plaats van drie aparte. Daaruit bestaat het nieuwe energiepark Haringvliet in Middelharnis, dat vandaag officieel wordt geopend. En dat is best bijzonder, vindt de ontwikkelaar, energiemaatschappij Vattenfall. Het is het grootste energiepark in Nederland waar wind, zon en batterijen bij elkaar staan, goed voor het energieverbruik van bijna 40.000 huishoudens.

"Hiermee maken we efficiënt gebruik van onze aansluiting op het net", zegt Margit Deimel, directeur zon bij Vattenfall. Want als het hard waait, is het meestal niet zo zonnig. En als het erg zonnig is, waait het meestal niet zo hard. In het algemeen leveren zonnepanelen in de zomer en overdag de meeste stroom, en windmolens in de winter en 's nachts.

"Daarom kunnen een wind- en zonnepark heel goed samen op één netaansluiting", aldus Deimel. "En als er een piekmoment is met veel zon en wind, dan kunnen we de energie even in de batterijen opslaan en dan een paar uur later aan het net leveren."

Ruimte efficiënter gebruikt

De zonnepanelen staan rondom de windmolens en daardoor neemt het park op Goeree-Overflakkee minder ruimte in beslag dan wanneer je de panelen en molens op een aparte plek zou zetten. "De invloed op de omgeving is beperkter", zegt Deimel. "Ook was de bouw efficiënter. De kabels van zon en wind zitten in dezelfde sleuf dus de grond hoefde maar één keer open. Wij denken dat we het in de toekomst vaker zo moeten doen."

Volgens Vattenfall zijn de lokale overheden tevreden over het relatief compacte ontwerp en hebben verschillende Nederlandse gemeenten interesse om ook zoiets te doen.