Wekdienst 22/3: Rutte ontmoet Erdogan • Gündogan vecht gedwongen vertrek Volt aan

Goedemorgen! Premier Mark Rutte brengt een bezoek aan president Erdogan van Turkije en de driemansfractie van Volt in de Tweede Kamer stemt over het beëindigen van Nilüfer Gündogans fractielidmaatschap.

Maar eerst het weer: de zon schijnt vandaag volop en het is overal droog. De temperatuur loopt op naar 18 graden in het noorden en naar 20, lokaal 21 graden in het zuiden. Daarbij staat weinig wind.

weerkaartje - WEERPLAZA/NOS

Wat kun je vandaag verwachten? Premier Rutte vertrekt naar Ankara voor een ontmoeting met de Turkse president Erdogan, die probeert te bemiddelen tussen Rusland en Oekraïne. In aanloop naar dit bezoek sprak Rutte gisteravond met president Zelensky van Oekraïne. Rutte bracht geen details over dat gesprek naar buiten, maar zei wel te verwachten dat hij een "lang gesprek" zal voeren met Erdogan. Gisteren bracht de premier een bezoek aan de regeringsleiders van Litouwen en Polen.

Volt-Kamerlid Nilüfer Gündogan gaat naar de vergadering van de Tweede Kamerfractie van haar partij om zich te verzetten tegen haar gedwongen vertrek. De driemansfractie van Volt, die behalve uit Gündogan bestaat uit Laurens Dassen en Marieke Koekkoek, stemt over het beëindigen van Gündogans fractielidmaatschap. Tegen haar liggen dertien meldingen van grensoverschrijdend gedrag, variërend van handtastelijkheden en ongewenste seksuele avances tot intimidatie en misbruik van haar positie.

Historici presenteren een rapport waarin ze een omstreden theorie over het verraad van Anne Frank weerspreken. Een team van experts concludeerde dat de Joodse notaris Arnold van den Bergh waarschijnlijk het adres van het Achterhuis had doorgespeeld aan de Duitsers. Op die conclusie kwam van tal van kanten kritiek. Bij de presentatie van dit nieuwe rapport komt ook de kleindochter van de notaris aan het woord. Wat heb je gemist? Bij reddingswerkzaamheden na de crash van een passagiersvliegtuig boven China zijn nog geen overlevenden gevonden, melden Chinese staatsmedia. Aan boord van het vliegtuig, dat gisteren neerkwam in de provincie Guangxi, waren 132 mensen. Negen van hen waren crewleden. Het wrak van het toestel is inmiddels terecht. Het gaat om een Boeing 737-800 van China Eastern Airlines. Het toestel kwam gisterochtend neer bij de stad Wuzhou in het zuiden van het land. De zoektocht naar overlevenden wordt bemoeilijkt door de onherbergzame plek waar het vliegtuig terechtkwam. Onder meer met drones wordt gezocht naar de zogenoemde zwarte doos. Het gaat om de grootste crash in China van het afgelopen decennium. Het toestel sloeg een groot gat in de berg waarop het terechtkwam. Het ongeluk veroorzaakte daarnaast een dusdanige brand, dat het vuur op satellietbeelden van ruimtevaartorganisatie NASA te zien was. Vrijwel direct werd aangenomen dat er geen overlevenden zijn.

Ander nieuws uit de nacht: Burgemeester Bergen op Zoom doet aangifte vanwege vele volmachtstemmen: volgens een woordvoerder van de gemeente is vorige week bij twee stemlokalen opvallend vaak bij volmacht gestemd. Dat gebeurde daar bij 19 tot 22 procent van de stemmen.

Corsicaanse separatist Yvan Colonna overleden na mishandeling in cel: Colonna werd eerder deze maand aangevallen door een medegevangene in een gevangenis in het zuiden van Frankrijk en was daardoor in een coma terechtgekomen.

Twee vrouwen overleden na gewelddadig incident op Zweedse school: een 18-jarige scholier is aangehouden als verdachte. Hij handelde vermoedelijk alleen, zegt de Zweedse politie. Over een eventueel motief is nog niets duidelijk.

En dan nog even dit: Het Oekraïense meisje Amelia ging twee weken geleden viral, toen ze in een bunker in Kiev ondergedoken was met haar familie en het liedje 'Let it go' zong. Nu is ze veilig in Polen en mocht ze gisteren het Oekraïense volkslied zingen bij een liefdadigheidsconcert. De opbrengst daarvan gaat naar de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Amelia zingt het Oekraïense volkslied bij een liefdadigheidsconcert - NOS