Djokovic wint masterstitel ten koste van 'zware' Raonic, die lange neus trekt

Novak Djokovic is winnaar geworden van het masterstoernooi van Cincinnati, dat eenmalig werd gespeeld in New York. De Serviër klopte op Flushing Meadows de verrassende finalist Milos Raonic: 1-6, 6-3, 6-4.

Raonic was in november 2016 de mondiale nummer drie en beleefde in dat jaar met een finale op Wimbledon en een halve finale op de Australian Open het beste seizoen uit zijn loopbaan tot nu.

Afgezakt op wereldranglijst

De 29-jarige Canadees is door blessureleed en een gebrek aan vertrouwen inmiddels echter afgezakt naar een dertigste plaats op de wereldranglijst.

Weinig mensen hielden in New York daarom nog rekening met het in Montenegro geboren servicekanon. Dat Raonic vervolgens zichtbaar met wat overgewicht op het toernooi arriveerde, hielp ook niet mee.