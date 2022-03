Twee docenten gedood op Zweedse school, motief dader nog onduidelijk

De twee vrouwen die gisteren zijn overleden na een aanval op een middelbare school in Zweden waren docenten. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie. Over het motief van de 18-jarige verdachte, die waarschijnlijk alleen handelde, is nog niets duidelijk. De man was niet bij de politie bekend.

De aanval was op een middelbare school in de Zweedse stad Malmö, de derde stad van het land. Rond 17.00 uur waren er ongeveer vijftig leerlingen in het gebouw. Zweedse media melden dat de man een mes en een hakbijl bij zich had, maar dat is door de autoriteiten niet bevestigd. De slachtoffers zouden tussen de 50 en 60 jaar oud zijn.

Volgens lokale media belde de jongen zelf de nooddiensten en vertelde hij waar hij zich schuilhield. Hij zou ook hebben bekend dat hij twee mensen had gedood. De politie hoopt dat leerlingen of andere getuigen met mobiele telefoons foto's of filmpjes hebben gemaakt.