Burgemeester Bergen op Zoom doet aangifte vanwege vele volmachtstemmen

In Bergen op Zoom is tijdens de gemeenteraadsverkiezingen zo vaak met volmacht gestemd, dat de gemeente vermoedt dat er fraude is gepleegd. Daarom heeft burgemeester Petter aangifte gedaan, meldt de lokale omroep ZuidWest TV.

Volgens een woordvoerder van de gemeente is vorige week bij twee stemlokalen opvallend vaak bij volmacht gestemd. Dat gebeurde daar bij 19 tot 22 procent van de stemmen.

Normaal gesproken bestaat 8 tot hooguit 12 procent van de stemmen uit volmachten. aldus de woordvoerder. "Bij dergelijke overschrijdingen schrijft de Kiesraad voor aangifte te doen. Dat heeft de burgemeester nu ook gedaan."

Stemmen ronselen

Bij een volmacht geeft een stemgerechtigde, die door bijvoorbeeld ziekte of vakantie niet zelf naar een stembureau kan komen, een ander toestemming om namens hem of haar te stemmen. Een onwaarschijnlijk hoog aantal stemmen bij volmacht kan erop duiden dat er sprake is van het ronselen van stemmen of een andere vorm van stembusfraude.

De installatie van de nieuwe raad van Bergen op Zoom staat op de agenda voor volgende week woensdag, 30 maart.

In Roermond is mogelijk ook fraude gepleegd met volmachtstemmen. Daar heeft burgemeester Donders vorige week aangifte gedaan van het ronselen van volmachtstemmen.