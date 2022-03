Corsicaanse separatist Yvan Colonna overleden na mishandeling in cel

De Corsicaanse nationalist Yvan Colonna is op 61-jarige leeftijd overleden, bevestigen verschillende Franse media. Colonna werd eerder deze maand aangevallen door een medegevangene in een gevangenis in het zuiden van Frankrijk, en was daardoor in een coma terechtgekomen. Hij stief vandaag in een ziekenhuis in het Zuid-Franse Marseille.

Na de aanval op Colonna, drie weken geleden, barstten op Corsica hevige rellen uit. Tientallen agenten en nationalistische betogers raakten tijdens die rellen gewond. De betogers hielden de Franse autoriteiten medeverantwoordelijk voor de aanval op de nationalist, die ondanks meerdere verzoeken daartoe nooit was overgebracht naar een gevangenis op Corsica. Daar zou hij dichter bij zijn familie zijn.

Separatisme

Yvan Colonna zat een levenslange straf uit in Frankrijk vanwege de moord op de gouverneur van Corsica in 1998. In 2003 werd hij opgepakt, de autoriteiten vonden hem na een grote klopjacht in een herdershut op het eiland in de Middellandse Zee.

Door Corsicaanse separatisten wordt Colonna als een held beschouwd. Op het eiland is tientallen jaren door de separatistische beweging FLNC met geweld gestreden voor de onafhankelijkheid van Frankrijk. In 2014 legde die organisatie de wapens neer, maar nationalistische partijen hebben wel nog altijd de meerderheid in het regionale parlement van Corsica.