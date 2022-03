Waarom Marioepol niet peinst over overgave aan de Russen

De Zuid-Oekraïense havenstad Marioepol ligt al sinds het begin van de Russische invasie onder vuur. De stad werd als een van de eerste aangevallen en is inmiddels volledig omsingeld. De situatie wordt steeds nijpender en toch geeft Marioepol zich niet gewonnen.

Afgelopen nacht verwierp Oekraïne nog de eis van Rusland om de strijd om Marioepol op te geven. Het ultimatum verliep zonder dat Oekraïense militairen de wapens hadden neergelegd en witte vlaggen hadden getoond in ruil voor een "veilige aftocht", zoals de Russen beloofden.

"Natuurlijk zei Oekraïne 'nee' tegen de Russische eis", zei vicepremier Irina Veresjtsjoek. "Er kan geen sprake zijn van een overgave, van het neerleggen van de wapens."

Symbolisch belang

Waarom houdt Oekraïne zo stellig vast aan Marioepol? "De stad is militair van strategisch belang", zegt generaal buiten dienst Mart de Kruif. "Het is naast Odessa een van de twee grote havens van Oekraïne. Daarnaast vallen de Oekraïners vanaf Marioepol de bevoorradingslijnen van de Russen aan, die net tot stand zijn gebracht tussen de Krim en de Donbas. Die lopen langs Marioepol."

Ook de symbolische betekenis van de stad is volgens De Kruif groot. "Het is een van de centra van de Kozakken geweest. En in de oorlog in 2014 is Marioepol van eigenaar verwisseld: het is eerst bezet door de Russische opstandelingen en toen weer terugveroverd."

Dat er toen hard tegen de Russen is gevochten en er sindsdien eigenlijk nooit rust is gekomen, is een van de redenen dat de stad ook nu niet zal opgeven, denkt De Kruif. "Als Marioepol valt, is dat een heel grote tegenslag voor Oekraïne."

Jarenlange strijd met Rusland

Marioepol is al sinds 2014 verwikkeld in een strijd met Rusland. Die begon met de machtswisseling als gevolg van massale pro-westerse demonstraties op het Majdanplein in Kiev. De pro-Russische president Viktor Janoekovitsj werd afgezet. De verkiezingen die daarop werden uitgeschreven, werden gewonnen door Petro Porosjenko. Oekraïne sloeg voorzichtig de weg naar democratie in.

In datzelfde jaar annexeerde Rusland de Krim en begon het met het steunen van de separatisten in het oosten van het land in de regio's Donetsk en Loegansk.