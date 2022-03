Het maakt Antwerp-eigenaar niet uit wat aan Overmars kleeft: 'Geen moreel kompas'

Toch hadden de Belgen wel kunnen weten dat de puissant rijke eigenaar van Royal Antwerp, Paul Gheysens, tot alles in staat lijkt. "Het is een projectontwikkelaar die gaat voor zijn project Antwerp FC", zegt Vandeweghe. Met de Belgische voetbalclub, die nu derde staat in de hoogste Belgische voetbaldivisie, wil hij graag kampioen worden. Gheysens trekt zich volgens de journalist niets aan van de problemen die aan Overmars kleven.

Volgens hem zorgt de komst van Overmars, die begin februari vertrok bij Ajax vanwege grensoverschrijdend gedrag, tot meer dan alleen gefronste wenkbrauwen. "Waar komt dit vandaan?", "Dit is toch veel te vroeg?", "Hebben ze dan niet nagedacht bij Antwerp?", zomaar een greep van reacties die Vandeweghe voorbij heeft zien komen. "We hadden veel verwacht, maar dit niet."

"Sowieso is het moreel kompas van het Belgische voetbal verstoord, maar Paul Gheysens heeft helemaal geen moreel kompas. Dat heeft hij al een paar keer bewezen." Ook in België zijn de reacties op de aanstelling van Marc Overmars door Royal Antwerp FC van eigenaar Gheysens niet van de lucht, zegt de Vlaamse voetbaljournalist Hans Vandeweghe.

Het is niet de eerste keer dat het handelen van de 68-jarige Gheysens voor beroering zorgt. Hij werd geboren in een boerengezin in Ieper, in het zuidwesten van België. Hij brak zijn studie om dierenarts te worden af en ging aanvankelijk ook geld verdienen in de agrarische sector. Niet als boer, maar als bouwer van onder meer varkenstallen.

Hij boerde goed met het bedrijf, dat oorspronkelijk begon met het bouwen van tuinhuisjes, en besloot in 1985 Ghelamco op te richten. Een bedrijf dat zich bezig zou gaan houden met andere vastgoedprojecten. Vooral in Oost-Europa. Na de val van het communisme kon hij aan het begin van de jaren 90 goedkoop stukken grond kopen. Hij groeide uit tot een grote speler op de kantorenmarkt in Moskou, Kiev en Warschau.

Inmiddels heeft Gheysens een vermogen van bijna een miljard euro en behoort hij tot de rijkste Belgen. De ondernemer richtte zijn vizier ook op de paarden. Hij kocht meerdere Arabische volbloeden, waaronder de topdekhengst QR Marc. Ooit uitgeroepen tot het mooiste paard van de wereld.

Voetbal

Hoewel Gheysens ooit zei dat hij meer van paarden dan van voetbal weet, liet hij zijn oog ook vallen op voetbalclubs. Hij bouwde het stadion van KAA Gent, de Ghelamco Arena, en baatte het gebouw en de omliggende kantoren en parkeerplaatsen uit. Volgens Vandeweghe wilde hij KAA Gent overnemen, maar lukte dit niet. Later probeerde hij ook voet aan de grond te krijgen bij Anderlecht en KV Kortrijk.

Uiteindelijk werd hij in 2017 eigenaar van Royal Antwerp FC, nadat hij enkele jaren daarvoor al miljoenen in de club had gestoken. Hij maakte van de vervallen topclub weer een factor van belang. De club promoveerde naar het hoogste niveau, haalde weer eens Europees voetbal en won in 2020 de beker.

Daarnaast renoveerde hij het Bosuilstadion. Gheysens, die door sommigen "meesterschaker" wordt genoemd, ziet de potentie in de stad Antwerpen. Hij heeft bovendien politieke contacten en ziet dat de club hem op termijn ook wat geld op kan leveren.