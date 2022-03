Van Gaal maakt zich met nieuw systeem klaar voor 'belachelijk' WK in Qatar

Van Gaal geeft zijn mening over WK in Qatar: 'Vind het belachelijk' - NOS

Van Gaal vertelde bij de KNVB maandelijks mee te praten over ethische zaken zoals het WK in Qatar. Bij de FIFA of UEFA weigert hij een dergelijke positie. "Daarom zit ik daar ook niet in een commissie; ik heb me altijd afgezet tegen dit soort organisaties. Het klopt niet. Maar mijn mening helpt de wereld niet van dit probleem af."

Nieuw systeem

Tegen Duitsland en Denemarken zal Oranje in een nieuw systeem spelen. Het vertrouwde 4-3-3, of 1-4-3-3 in de woorden van de bondscoach zelf, zal als back-up dienen.

Van Gaal ziet het Chelsea van vorig seizoen als voorbeeld, maar wil daar wel een eigen invulling aan geven. "Je moet druk hebben op de bal", legde Van Gaal uit. "Tegen Noorwegen hebben we ook 'cirkelpressie' gegeven. Laat ze maar komen; dan hebben wij ruimte achter de verdediging."

Mark Flekken lijkt voor nu de aangewezen man om in het nieuwe systeem het doel verdedigen. "Flekken is uitstekend geschikt om met drie man voor zich op te bouwen; dat doet hij bij Freiburg ook."