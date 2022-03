Klopjacht op rijke Russen in de VS geopend

Op de ramen van een makelaarskantoor staan advertenties in het Russisch en in een restaurantje is het Russisch de voornaamste taal. "Zoek je Russen? Kijk daar, en daar, en daar," wijst de ober om zich heen "Jullie zijn naar de juiste plek gekomen."

Welkom in 'Klein Moskou', net als in de stad waaraan deze wijk zijn bijnaam te danken heeft, komt de Russische elite hier graag samen. Anders dan in de Russische hoofdstad bestaat 'Klein Moskou' uit hoge, luxe torenflats aan een dunne strook strand in het zonnige Miami, Florida.

"Daar aan de rechterkant wordt de Porsche Toren gebouwd, waar je je auto mee naar boven kunt nemen in de lift, zodat je hem naast je appartement kunt parkeren". Makelaar Kirill Kokarev zoeft langs de palmbomen over de boulevard tussen de duurste stukjes onroerend goed in de VS. Hij kan niet bevestigen of 11 appartementen inmiddels in de verkoop zijn gezet door Russische eigenaren.

Zelf verhuisde Kirill 23 jaar geleden als 14-jarige jongen van Rusland naar de VS. Nu is hij makelaar in het topsegment in Sunny Isles Beach, zoals 'Klein Moskou' eigenlijk heet. Zijn afkomst helpt hem bij het binnenhalen van veel Russische klanten.

Warm paradijs

"Toen de Russen eind jaren 90 flink geld begonnen te verdienen vroegen ze zich ook af waar kunnen we ons geld het best en veiligst investeren? Hun oog viel op Sunny Isles Beach. Binnen 11 uur staan ze vanuit het koude Moskou in het warme paradijs van Miami."

Kokarev schat dat tot 2014 zo'n 30 tot 40% van de luxe appartementen in handen was van welvarende Russen. Na de annexatie van de Krim en de daaropvolgende sancties kwamen veel Russen niet meer terug. "Sinds de Amerikaanse ambassade in Rusland is gesloten kunnen ze hun visa, die maar 3 jaar geldig waren, niet meer verlengen. Daarvoor moeten ze via Polen en dat is nu al helemaal uitgesloten."

Het aantal Russische klanten neemt al jarenlang af en volgens de laatste cijfers is er sinds de inval in Oekraïne 9% meer onroerend goed op de markt gekomen in Sunny Isles Beach. Makelaars zien een verhoogde activiteit op de huizenmarkt.